الشارقة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإماراتي بالفوز على خورفكان









اسماء السيد - بدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بفوزه على ضيفه خورفكان الصاعد حديثا 2-صفر الخميس في افتتاح المرحلة الاولى من النسخة 45 للدوري الاماراتي في كرة القدم.

وافتتح مهاجم الرأس الاخضر ريان مينديز التسجيل برأسية رائعة بعد عرضية البرازيلي ايغور كورونادو وضعها في شباك محمد يوسف حارس مرمى خورفكان (18).

وكان مينديز افتتح التسجيل ايضا للشارقة في اول مباريات الموسم الماضي امام الظفرة(4-صفر)،وكان احد المساهمين بقيادة فريقه للقب السادس في تاريخه والاول بعد 23 عاما.

وسجل ريكاردو غوميز مهاجم رأس الأخضر الآخر الهدف الثاني للشارقة، مستفيدا من عرضية المتألق كورونادو (68).

واكد شباب الاهلي وصيف الموسم الماضي صحة الترشيحات التي وضعته في مقدمة المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما اكتسح ضيفه حتا الصاعد حديثا بثلاثة اهداف نظيفة سجلها وسف جابر( 4) ومحمد جمعة(55) والبرازيلي ليوناردو دي سوزا (73).

وفاز الجزيرة على ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين سجلهما محمد العطاس (43) والبرازيلي كينو (90+3).

وطرد لاعب الظفرة سلطان الشامسي في الدقيقة 67 بسبب الخشونة.

وشهدت المباراة مشاركة عمر عبد الرحمن "عموري" لاول مرة مع فريقه الجديد الجزيرة الذي انتقل اليه لمدة ثلاث سنوات قادما من الهلال السعودي في ابرز صفقات الموسم.

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وعاد اللاعب السابق للعين من 2006 الى 2018 الى الدوري الاماراتي بعد تجربة خارجية قصيرة مع الهلال لم تكتمل بسبب تعرضه للاصابة في الرباط في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أبعده عن الملاعب حتى آب/أغسطس.

وفضل المدرب الهولندي يورغن ستربيل ابقاء "عموري" على مقاعد الاحتياط ودفع به في الدقيقة 75 بديلا لعامر عبد الرحمن.

وقال عبد الرحمن "انا جاهز للمشاركة اساسيا، وفي نفس الوقت لا استعجل اللعب بعد العودة من الاصابة، وفي النهاية المدرب هو صاحب القرار وعندما يحتاجني سأكون حاضرا لمساعدة زملائي".

وتعادل بني ياس مع مضيفه عجمان بهدفين سجلهما فواز عونة (73) والجنوب افريقي اياندا باتوزي (83)، مقابل هدفين للغاني وليام اوسو (44 و82).

ويلعب الجمعة في ختام المرحلة النصر مع الوصل، العين مع الاتحاد كلباء، والفجيرة مع الوحدة.

أهداف مباراة الشارقة وخورفكان :

أهداف مباراة حتا وشباب الأهلي: