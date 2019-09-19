موعد مباراة السوبر المصري (الأهلي والزمالك)

الخميس 19 سبتمبر 2019

الاهلي والزمالك

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، غدا الجمعة الموافق 20 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، الساعة 7 مساءً، في إطار منافسات بطولة السوبر المحلي.



القنوات الناقلة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ويمكن مشاهدة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة، وقناة تايم سبورتس.

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن تغيير موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، لتكون في الساعة السابعة مساء غدا بدلا من الثامنة مساء.

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وأسند الاتحاد مهام تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر، لطاقم ألماني مكون من فليكس بريش حكم الساحة، ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، وحكم رابع مصري.

تنطلق مباراة الاهلى والزمالك فى السابعة مساء غد الجمعة، بعد تقديم موعد المباراة 60 دقيقة والتى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساءً.

يواجه النادي الأهلى نظيره الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية غدا، الجمعة، فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع.

الاهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 بينما يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، ويسعى قطبا الكرة المصرسة للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.