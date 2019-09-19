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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك.. "ضربات الترجيح" تحسم لقاء السوبر حال إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اللجوء مباشرة لضربات الترجيح فى حالة إنتهاء الوقت الأصلي لمباراة سوبر الأهلي و الزمالك بالتعادل فى اللقاء المقرر إقامته فى السابعة مساء غدا الجمعه باستاد برج العرب بالإسكندرية ، وعدم اللجوء لوقت إضافي مدته 15 دقيقة لكل شوط.

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة إلى استاد برج العرب فى السابعة مساءاً لمتابعة مباراة الأهلي و الزمالك فى السوبر المصري لموسم 2017 – 2018 ، وتشهد المباراة تواجد 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم للزمالك.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في السوبر المحلي وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع :محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي وأليوديانج .

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الهجوم :ومروان محسن و صلاح محسن.



الأهلي ضد الزمالك

بينما أعلن الصربي ميتشو قائمة الزمالك لمباراة السوبر المصرى وجاءت كالتالي:

فى حراسة المرمى.. محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى.

فى الدفاع.. محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

فى الوسط.. طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط

فى الهجوم.. خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.