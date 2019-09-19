رياضة | بالفيديو.. شاهد خطأ كارثي جديد لحارس ليفربول السابق مع بيشكتاش في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. شاهد خطأ كارثي جديد لحارس ليفربول السابق مع بيشكتاش في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فريق بيشكتاش التركي هدفا في مباراته أمام فريق سلوفان براتيسلافا في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء هذا الهدف بعد خطأ فاضح من كاريوس حارس فريق ليفربول الإنجليزي السابق وحارس بيشكتاش الحالي بعد خروجه من مرماه وعدم لعب الكرة بالشكل المناسب لتذهب الكرة إلى لاعب فريق سلوفان براتيسلافا أمام المرمى الخالي ليسجل هدف فريقه الاول.

ويتقدم فريق بيشكتاش التركي بهدفين مقابل هدف وحيد خارج أرضه على فريق سلوفان براتيسلافا في الشوط الأول من المباراة.

وكان كاريوس قد ارتكب الكثير من الأخطاء في نهائي دوري ابطال اوروبا في موسم 2018 امام ريال مدريد، والذي كلف فريقه خسارة لقب البطولة الأوروبية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.

ورحل كاريوس من صفوف ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية لموسم 2018 بعد الهجوم الشديد عليه من قبل جماهير فريق ليفربول إلى فريق بيشكتاش التركي.