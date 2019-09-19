انت الان تتابع تصنيف الفيفا: بلجيكا أولا.. و4 منتخبات عربية في قائمة الـ50 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المنتخب البلجيكي في الصدارة

تراجعت ألمانيا مركزا واحدا لتحل في المرتبة السادسة عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات العالم، التي لا تزال تتصدرها بلجيكا.

وتصدرت تونس تصنيف المنتخبات العربية، بحلولها بالمركز 29 عالميا، بينما حلت بطلة أفريقيا، الجزائر، بالمركز 38، وخلفها المغرب بالمركز 39، ومصر بالمركز 49.

وظهر رباعي المنتخبات العربية الأفريقية كممثلين وحيدين للعرب في التصنيف، داخل قائمة أفضل 50 منتخبا في العالم.

ومن ناحية أخرى، تخاطر ألمانيا الفائزة بكأس العالم عام 2014 بالتواجد في التصنيف الأوروبي الثاني، ومواجهة منافسين أشد في المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2022، باحتلالها المركز الحادي عشر بين منتخبات أوروبا.

وخسر المنتخب الألماني هذا الشهر مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020 أمام هولندا، التي ارتقت ثلاث مراكز لتحل في المرتبة الثالثة عشر بتصنيف الفيفا.

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وجاء في المركز الثاني بعد بلجيكا منتخب فرنسا، الفائز بكأس العالم 2018، ليحل محل منتخب البرازيل، الذي تراجع للمركز الثالث.

وحافظت إنجلترا على المركز الرابع، وتقدمت البرتغال بطل أوروبا مركزا واحدا، لتحل في المرتبة الخامسة.

وتصدرت المكسيك دول الكونكاكاف، وجاءت في المرتبة الثانية عشر عالميا، بينما تقدمت الولايات المتحدة مركزا واحدا لتصبح في المرتبة الحادية والعشرين.

وجاءت السنغال في المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، العشرين عالميا.