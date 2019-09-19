خبر هام من مرتضى منصور قبل مباراة الزمالك والأهلي

الموجز

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن تقديم موعد مباراة القمة بين الأهلى والأبيض، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى السوبر المصرى، بحضور 10 آلاف مُشجع.

وكشف منصور خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، أن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام فى السابعة من مساء الجمعة، بدلاً من إقامتها فى الثامنة مساء.

جدير بالذكر، أن الأهلى سيخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.