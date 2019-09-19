شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ريال مدريد ينتقد السقوط المدوي لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان» والان مع التفاصيل

انتقد الإسباني جوزيه ماريا جوتيريز، الشير بـ«جوتي»، سقوط ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

جوتي يعلق على سقوط ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

ودون النجم الإسباني المعتزل، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواص الإجتماعي تويتر، قائلًا: : "عندما تذهب إلى باريس لتلعب ضد باريس سان جيرمان دون نجومها الثلاثة، وتظهر كأنك غير قادر على المنافسة، فهذا شئ سئ للغاية ".

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مباراة ريال مدريد ضد باريس سان وإهانة النادي الملكي

وكان قد سقط ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة، حيث افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التسجيل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36، وسط تراجع تام من كتيبة زين الدين زيدان، والتي استقبلت الهداف الثالث والأخير في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق البلجيكي توماس مونيه .

وبهذه الهزيمة الثقيلة، حقق ريال مدريد العديد من الأرقام السلبية ضد باريس سان جيرمان، حيث فشلت كتيبة زين الدين زيدان في تسديد أي كره على المرمى في مباراة ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2003/2004.

كما أنه قد خسر ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في افتتاح مبارياته بدوري الأبطال لاول مرة مُنذ عام 2006 ضد ليون، بالإضافة إلى أنه ولأول مرة خلال العقد الأخير يفشل في تسديد أي كرة بين القائمين والعارضة، خلال 578 مباراة.