شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف سر إشارته المثيرة خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

حسم التعادل الإيجابي 2/2 مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، والتي أقيمت على ملعب وانداميتروبوليتانو، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

سر إشارة كريستيانو رونالدو للجماهير خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

وكان رونالدو قد أشار بيده إلى جماهير الروخيبلانكوس، خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، في إيماءة جديدة منه إلى جماهير نادي العاصمة الإسبانية، وذلك بعد الإيماءة الشهيرة له في مباراة العودة لدور الـ16 من نفس البطولة خلال الموسم الماضي .

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وقال صاروخ ماديرا، لمراسلين برنامج التشيرينجيتو الإسباني، حول تلك اللقطة ، دون أن يقف لإجراء حوار صحفي معهم: "تعلم ، عليك أن تتعلم".

وذلك بعدما قامت جماهير الروخيبلانكوس بتوجيه السباب والهتافات المسئية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

التعادل يحسم مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

علمًا بأنه قد سقط يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد، وذلك بعدما أضاع فرصة التقدم لهدفين، ليسمح لمضيفه بالعودة من جديد إلى المباراة والوصول لنقطة التعادل، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا .