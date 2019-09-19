شكرا لقرائتكم رسميا.. تعديل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غدا لمدة ساعة، لتقام فى السابعة مساء بدلا من الثامنة، وقال وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الجهات الأمنية، تفيد بتقديم موعد المباراة منذ قليل، وسيتم تطبيقه خلال اللقاء.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة سوف يخاطب ناديى الأهلى والزمالك لإخطارهم بشكل رسمى بالموعد الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يرتب كل فريق أموره من مغادرة مقر إقامته فى الوقت المناسب حتى يستطيع أداء الإحماء والتواجد فى الملعب حسب الوقت المناسب.

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وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفى من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.

كما عرض اتحاد الكرة اقتراحا ثالثا وهو إقامة الممر الشرفى ولكن فى حال رفض أى من الناديين لذلك لن يتم توقيع عقوبة عليه وترك الأمر اختياريا.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيرى يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.