شكرا لقرائتكم هاني سعيد لـ"الخليج 365": شيكابالا قصر فى حقه وكان بيسيب التمرين لما يزعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل "الخليج 365"، نشر تفاصيل الحوار المثير والساخن مع هاني سعيد نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، للحديث عن كافة الملفات الشائكة، ووضع النقط على الحروف حول سؤال الجماهير الذى مفاده هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية".

وكان لهاني سعيد تجارب عديدة داخل وخارج مصر حيث بدأ مسيرته الكروية، مع النادي الأهلي بقطاع الناشئين، ثم قرر الهروب فى سن الـ 17 عام لخوض تجربة احتراف أوروبي وبالفعل لعب للعديد من الأندية خارج مصر أبرزها باري، وبيلينزونا، ومسينا، وفيورنتينا وبيستويسي فى إيطاليا، ومونز البلجيكي، كما لعب للعديد من الأندية المصرية وهي الأهلي والإسماعيلي والزمالك وسموحة وأخيرًا مصر المقاصة الذى لا يزال يرتدي قميصه حتى الآن.

وخلال الحوار تحدث هاني سعيد عن شيكابالا قائلا: "شيكابالا قصر فى حق نفسه كثيرا وحزين عليه، ولكن الآن بدأ التركيز، ولكنه كبر، وكان لما بيزعل أو يتخانق كان يسيب التمرين ويمشى".

ونجح هاني سعيد، فى وضع أسمه ضمن كبار الكرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، بسبب العطاء الكبير داخل المستطيل الأخضر والالتزام التام خارجه.