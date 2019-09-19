رياضة | رونالدو يكشف سر إشارته تجاه مشجعي أتلتيكو

كما هو متوقع ، كان هناك توتر بين كريستيانو رونالدو وأتلتيكو مدريد الأكثر صخبا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء.

بعد الإيماءات التي تم إجراؤها خلال مباراة الإياب بالضربة القاضية في الموسم الماضي ، كان هناك المزيد من الشيء نفسه هذه المرة ، وأبدى رونالدو إيماءة تجاه مشجعي وجماهير في نهاية المباراة.

لقد سئل عن ذلك مراسلون من قناة "El Chiringuito" وهو يمر عبر المنطقة المختلطة بعد المباراة ، وقال: "تعلم ، عليك أن تتعلم". كان يشير إلى محبي أتليتي أو الصحفيين الذين يسألونه عن الحادث".