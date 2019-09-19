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رياضة | رونالدو يكشف سر إشارته تجاه مشجعي أتلتيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف سر إشارته تجاه مشجعي أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما هو متوقع ، كان هناك توتر بين وأتلتيكو مدريد الأكثر صخبا خلال مباراة ليلة الأربعاء.

بعد الإيماءات التي تم إجراؤها خلال مباراة الإياب بالضربة القاضية في الموسم الماضي ، كان هناك المزيد من الشيء نفسه هذه المرة ، وأبدى رونالدو إيماءة تجاه مشجعي وجماهير في نهاية المباراة.

لقد سئل عن ذلك مراسلون من قناة  "El Chiringuito" وهو يمر عبر المنطقة المختلطة بعد المباراة ، وقال: "تعلم ، عليك أن تتعلم". كان يشير إلى محبي أتليتي أو الصحفيين الذين يسألونه عن الحادث".

يذكر أن نجح فريق أتليتكو مدريد في خطف التعادل امام فريق يوفنتوس حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
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