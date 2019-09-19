رياضة | جورجينا أم الأهداف الجملية؟ رونالدو يجيب

إختار كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والنجم البرتغالى الهدف الأفضل فى مسيرته التى تمتد لسنوات عديدة لعب خلالها فى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى، سجل خلالهم 700 هدف.

وقال عن صديقته :" أن هذا الهدف لا يعتبر شيئًا بالنسبة لعلاقتي مع جورجينا رودريجيز، سنكون متزوجين في يوم من الأيام بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضًا، إنه لشيء رائع هي صديقتي وأفتح قلبي لها وتفتح قلبها لي ".