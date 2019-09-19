رياضة | جورجينا أم الأهداف الجملية؟ رونالدو يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورجينا أم الأهداف الجملية؟ رونالدو يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إختار كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والنجم البرتغالى الهدف الأفضل فى مسيرته التى تمتد لسنوات عديدة لعب خلالها فى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى، سجل خلالهم 700 هدف.
ووقع إختيار رونالدو للهدف الذى سجله ب
وأضاف :" هذا أفضل هدف في حياتي ولكن ليس عند مقارنته مع جورجينا".
وقال عن صديقته :" أن هذا الهدف لا يعتبر شيئًا بالنسبة لعلاقتي مع جورجينا رودريجيز، سنكون متزوجين في يوم من الأيام بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضًا، إنه لشيء رائع هي صديقتي وأفتح قلبي لها وتفتح قلبها لي ".
وحقق رونالدو إنجازات مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل عام 2009 لصفوف ريال مدريد واللعب لمدة 9 سنوات وتحقيق كل الألقاب الممكن تحقيقها وتحقيقه للدورى الإيطالى مع يوفنتوس العام الماضي وتحقيقه لقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016 مع منتخب بلاده البرتغال، بخلاف تحقيقه لجائزة أفضل لاعب فى العالم 5 مرات وتحقيق لقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات.