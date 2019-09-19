رئيس الزمالك يكشف موعد مواجهة الترجي فى السوبر الإفريقي

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقى بين الفارس الأبيض بطل الكونفيدرالية والترجى التونسى بطل دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أن فريقه سيواجه الترجي فى السوبر الإفريقى يوم 23 من أكتوبر المقبل، مشددًا على أن المباراة ستقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

وأوضح مرتضى منصور أن تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي

جاء ذلك بعد رفض الاستئناف المقدم من نادى الوداد المغربى، ضد قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بتتويج فريق الترجى التونسى بطلاً لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الماضية، حيث توج الفريق التونسى بطلاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انسحاب الوداد المغربى وإعلان الحكم الجامبى باكارى جاساما فوز الترجى التونسي على الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "رادس"، بعد توقفها لمدة ساعة وربع.

فيما تأهل نادى الزمالك إلى السوبر الأفريقى بعدما نجح فى الحصول على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء 5-3.

وأكد رئيس الزمالك، أن اليوم سيتم طرح 2000 تذكرة لمباراة الفريق الأبيض والأهلى، لبيعها باستاد الإسكندرية، قبل مباراة السوبر المصرى، التى ستجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، حيث حدد الأمن حضور 10 آلاف مُشجع للقمة المنتظرة.