رياضة | ميسي العراق وشباب الزمالك على رأس 11 صفقة للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي العراق وشباب الزمالك على رأس 11 صفقة للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في تدعيم صفوف الفريق بمجموعة من الصفقات الجيدة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2019، وذلك من أجل استعادة فريق الدراويش بريقه بالموسم الجديد، والعودة لمناطحة الكبار والمنافسة على البطولات، خاصة وأنه أحد الأضلاع الثلاثة للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك.

صفقات الإسماعيلي الصيفية لم ترضي طموحات جماهيره، حيث غاب عنها الأسماء اللامعة والنجوم الكبار، كما فشل النادي في التعاقد مع لاعبين أفارقة مميزين كما اعتادت جماهيره منذ سنوات طويلة، حيث كان الإسماعيلي دائمًا يمتلك العين الخبيرة المميزة للتعاقد مع لاعبين أجانب موهوبين مثل جون أوتاكا، وكالديرون وجون أنطوي وغيرهم من النجوم الذين صالوا وجالوا مع برازيل مصر وسجلوا العديد من الأهداف الحاسمة.

واعتمد الإسماعيلي في صفقاته الصيفية على التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الشباب، وذلك لتتناسب مع الإمكانيات المالية للنادي، لكن الصفقات الجديدة ليست بقيمة وكفاءة اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الدراويش خلال سوق الانتقالات الأخير، مثل محمد عواد وكريم بامبو اللذان انتقلوا لصفوف الزمالك، وكذلك محمود متولي والذي رحل للنادي الأهلي، وطارق طه لبيراميدز.

وتعاقد الإسماعيلي ايضًا مع مدرب جديد هو الصربي ميودراج يسيتش لقيادة الفريق بالموسم المقبل، خلفًا لـ محمود جابر والذي تولي القيادة الفنية للفريق بالموسم الماضي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير صفقات الإسماعيلي بالميركاتو الصيفي، وقائمة الفريق كاملة:-

المدير الفني : الصربي ميودراج يسيتش

صفقات الإسماعيلي الجديدة

1- إبراهيم أبو اليزيد (الداخلية)

2- أحمد مدبولي (الزمالك)

3- الغيني بيكيتي سيلفا

4- محمد مخلوف (الزمالك)

5- محمود عبد العاطي "دونجا" (الزمالك)

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6- همام طارق (العراق)

7- محمد حمدي زكي (سموحة)

8- خليل نيمار (الزمالك)

9- محمود عبد المنصف (الزمالك)

10- محمد كماتشو (الزمالك)

11- بينسون شيلونجو (تفعيل بند شراءه نهائيًا)

قائمة الإسماعيلي بالموسم الجديد

حراسة المرمى : محمد فوزي - محمد مجدي – محمود عبد المنصف – أيمن رجب.

الدفاع : عمر الوحش – محمد كماتشو – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – محمد مجدي – أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي.

الوسط : مصطفى فارس – محمد بيومي – محمد مخلوف – خليل نيمار – محمود صلاح – وجيه عبد الحكيم – نادر رمضان – محمد الشامي – مدحت إبراهيم – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – همام طارق

الهجوم : حازم مرسي – بيكيتي سيلفا – بينسون شيلونجو – محمد حمدي زكي

متوسط أعمار اللاعبين : 23.8 سنة

القيمة السويقية : 117 مليون جنيه