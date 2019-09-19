الكشف عن موعد حصول أنسو فاتي على الجنسية الإسبانية

وافق مجلس الوزراء الإسبانيا على طلب الاتحاد الإسباني والمجلس الأعلى للرياضة الذي تقدم بطلب عاجل لكلا من وزارات العدل والخارجية والثقافة بشأن العمل على سرعة منح الجنسية الإسبانية للاعب برشلونة الصاعد أنسو فاتي، حتى يتمكن المشاركة في كأس العالم بمنتخب اسبانيا للناشئين تحت سن 17 عاما والتي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل في البرازيل.

جاء ذلك وفق لصحيفة "آس" الإسبانية، ومن المفترض أن يتم تسليم أنسو فاتي جواز السفر الإسباني يوم الجمعة المقبلة، حتى يتم الإعلان عن أسمه ضمن القائمة الأولية المكونة من 50 لاعبًا قبل الأربعاء المقبل.



يذكر أن أنسو فاتي صاحب البشرة السمراء بالغ من العمر 16 عاما من مواليد غينيا الاستوائية، نشأ وسط عائلة رياضية فوالده بوري

كان لاعب كرة قدم قبل انتقاله إلى إسبانيا عام 2001، واستقر في قرية صغيرة تسمى هيريرا في إشبيلية، وسافر فاتي وشقيقه لوالدهم بعد فترة من ميلاده.والتحق أنسو فاتي بالفريق المحلي "سي دي إف هيريرا" وفرق الشباب في إشبيلية، ثم انضم لأكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة في عام 2012، وكان عمره وقتها عشرة أعوام، وذلك بعد قيام شقيقه بنفس الخطوة قبله بعام.

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وفي 24 يوليو 2019، وقع فاتي أول عقد احترافي له مع الفريق الكتالوني، ووافق على العقد حتى عام 2022 مع شرط جزائي

يبلغ 100 مليون يورو تقريبًا، وتمكن من كتابة السطور الأولى من تألقه الرياضي وبداية لتاريخه الكروي بعد 3 أهداف صنعها بين أسوار النادي الكتالوني.وتمكن من لفت الانتباه إليه عقب صعوده للفريق الأول لبرشلونة منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2019-2020، لتعويض غياب النجم الأرجنتينيوالأوروجوياني لويس سواريز قبل عودتهما من الإصابة في الأيام الماضية ودخل تاريخ النادي الكتالوني بعد تسجيله هدفًا في أول مباراة شارك فيها بالإضافة إلى مشاركته بالأمس مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليكون بذلك أصغر لاعب من نادي برشلونة عبر التاريخ يشارك في البطولة القارية.

وكان هناك مناقشات لحصول فاتي على الجنسية الإسبانية منذ 3 أشهر تقريبًا، حيث يراقبه الاتحاد الإسباني من الموسم الماضي، للمشاركة في مونديال تحت 17 سنة ويحصل على فرصة تطوير مسيرته الاحترافية مع المنتخبات الإسبانية، وكانت ترغب البرتغال في ضمه لمنتخبها ولكنه رفض واعلن عن رغبته في وجوده بمنتخب إسبانيا.