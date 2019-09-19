رياضة | الأهلي يكتفي بـ 4 صفقات في ميركاتو الصيف.. تعرف علي قائمة الفريق كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكتفي بـ 4 صفقات في ميركاتو الصيف.. تعرف علي قائمة الفريق كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء الثلاثاء، سوق الانتقالات الصيفية 2019 في مصر، حيث شهدت الفترة الماضية صراعًا شرسًا بين أندية الدوري المصري، علي إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019 – 2020، ونجحت جميع الأندية في التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل المنافسة بقوة في مختلف البطولات بالموسم المقبل.

النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، حرص علي الحصول على احتياجاته فقط من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولم يتوسع في إبرام العديد من الصفقات، وذلك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة وأنه يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز.

وفشل النادي الأهلي في تدعيم خط هجومه بمهاجم أجنبي مميز خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعدما عجزت إدارة النادي عن تسويق الثنائي جونيور أجايي، ووليد أزارو، خاصة وأن عدد اللاعبين الأجانب بقائمة المارد الأحمر مكتمل، وكان يجب التخلص من أحد اللاعبين لضم مهاجم بدلًا منه في الفترة الحالية.

ونجح الأهلي في التعاقد مع 3 صفقات جديدة بالإضافة لتجديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون، وإستعادة خدمات الثنائي، حسين السيد وعمار حمدي من الإعارة.

أما الصفقة الأهم بالنسبة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية كانت بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي بعد رحيل الأخير عقب إخفاق الفريق ببطولة كأس مصر، وخروجه من دور الـ16 أمام بيراميدز.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير صفقات الأهلي الجديدة، وقائمة الفريق بالموسم الجديد 2019 -2020:-

المدير الفني: السويسري (رينيه فايلر)

الصفقات الجديدة للأهلي

محمود متولي (الإسماعيلي)

محمد مجدي أفشة (بيراميدز)

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أليو ديانج (مولودية الجزائر)

رمضان صبحي (هيدرسفيلد الإنجليزي)

عمار حمدي (عودة من إعارة)

حسين السيد (عودة من إعارة)

قائمة الأهلي بالموسم الجديد

حراسة المرمى : محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد.

الوسط: محمد محمود – كريم نيدفيد – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي – أحمد الشيخ.

الهجوم: جونيور أجايي – جيرالدو – صلاح محسن – وليد أزارو – مروان محسن.

متوسط الأعمار : 27 عام

القيمة التسويقية : 521.41 مليون جنيه