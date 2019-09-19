بعد انقطاع عامين.. كوادرادو يسجل هدفه الأزل بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

نجح الكولومبي ​خوان كوادرادو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي التسجيل لفريقه على حساب مستضيفه أتلتيكو مدريد اليوم، خلال الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن هدف كوادرادو في شباك أتلتيكو، هو الأول له في دوري الأبطال منذ كانون الأول 2017، عندما سجل في شباك أولمبياكوس اليوناني.

ويعد السيدة العجوز تاسع فريق يسجل في شباك الروخي بلانكوس في المباريات التي استقبلها على ملعبه تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني، من أصل 31 مباراة.

من جهتها أبرزت شبكة "أوبتا" أن الأهداف الأربعة التي سجلها خوان كوادرادو في دوري الأبطال، كانت جميعها على ملعب الخصوم.