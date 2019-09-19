الفيصل يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الاتحادين العربي والآسيوي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تلقى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهنئة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بمناسبة تزكيته رئيساً للاتحاد العربي، مشيراً إلى أن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي تجسد ثقة الجمعية العمومية للاتحاد وتقديرها لمكانته المتميزة على الساحة تلقى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهنئة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بمناسبة تزكيته رئيساً للاتحاد العربي، مشيراً إلى أن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي تجسد ثقة الجمعية العمومية للاتحاد وتقديرها لمكانته المتميزة على الساحة الرياضية العربية، معرباً عن تمنياته لرئيس الاتحاد العربي ولمجلس الإدارة بالتوفيق والسداد لتحقيق أهداف الاتحاد العربي وتعزيز مسيرته نحو النمو والتطور في المجالات كافة. وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص الشكر والتقدير للشيخ سلمان بن إبراهيم على تهنئته، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين العربي والآسيوي لتطوير وتنمية رياضة كرة القدم في الوطن العربي.



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