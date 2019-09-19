شكرا لقرائتكم لاعبو دورتموند محبطون من التعادل مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب لاعبو نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن شعورهم بالإحباط إثر إهدارهم العديد من الفرص لتسجيل هدف في مرمى برشلونة خلال المباراة، التي جمعت الفريقين مساء يوم الثلاثاء في مستهل مشوارهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند: الشعور بالإحباط موجود، هذا أمر مؤلم في الحقيقة". وحاول رويس هز شباك برشلونة خلال مواجهة الأمس، التي شهدت مشاركة نجم النادي الكتالوني وقائده ليونيل ميسي في الشوط الثاني، ولكنه لم يفلح في ذلك.

وكاد رويس أن يضع بوروسيا دورتموند في المقدمة في الدقيقة 57 من المباراة عندما تصدى لتنفيذ ركلة جزاء ولكنه أهدرها، كما سنحت له فرص أخرى لافتتاح التسجيل في اللقاء ولكن الحظ لم يحالفه أيضا.

وأضاف النجم الألماني قائلا: "لا أعرف إذا ما كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل مما فعلنا في الشوط الثاني، فقط كان ينقصنا إحراز هدف".

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وأخذ بوروسيا دورتموند زمام المبادرة في الشوط الثاني من المباراة واستطاع فرض ضغط كبير على برشلونة.

ومن جانبه ،قال مدافع بوروسيا دورتموند، ماتس هوميلس: الشوط الثاني كان كما تخيلنا جميعا، اليوم أثبتنا قوتنا، علي أي حال أشعر أننا فرطنا في نقطتين، وفرطنا في فرصة التقدم في مجموعة صعبة.

وبفضل تألق الحارس الألماني اندري مارك تير شتيغن، نجح برشلونة في الخروج من اللقاء بنقطة ثمينة من ملعب بوروسيا دورتموند، وذلك خلال أول مباراة له في المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا فريقي انتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وعلى الجانب الأخر، قال تير شتيغن في تصريحات صحفية بعد المباراة: أعتقد أن الأمور سارت على نحو جيد في المباراة، أحاول أن أكون في أفضل حالاتي وإذا كان هذا مفيدا في مساعدة الفريق فهذا أفضل".

واختتم رويس تصريحاته قائلا: "بالطبع ركلة الجزاء نفذت بشكل سيء، ولكن تير شتيغن أحد أفضل الحراس في العالم".