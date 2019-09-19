كاميلي: مباراة صعبة.. وفريقنا جاهز للقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

شدد البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان على أهمية الظهور بشكل جيد أمام الشارقة اليوم واصفاً المواجهة بالتحدي أمام بطلي المحترفين والهواة مبيناً أن خورفكان قام بجهود كبيرة في الفترة الماضية لضم أفضل اللاعبين سواء على صعيد المواطنين أو الأجانب مبيناً أنه ينتظر أن يقدموا الإضافة المرجوة.

وقال كاميلي: التحضيرات للمباراة كانت جيدة. جميع اللاعبين في أتم الاستعداد لخوض مشوار الدوري وتقديم المستوي الذي يرضي الطموحات من خلال العمل على المعطيات الإيجابية التي كانت حاضرة في المرحلة الماضية لكأس الخليج وهذا بالطبع مؤشر جيد على أننا في الطريق الصحيح.

وعن التشكيلة المنتظرة في لقاء اليوم كشف المدرب البرازيلي عن غياب الثنائي خالد المازمي وعلي حسين بداعي الإصابة موضحاً في الوقت نفسه ثقته العالية في كل اللاعبين في الفريق الذين أثبتوا جدارتهم عبر المردود الجيد في التجارب الودية ومباريات كأس الخليج التي خاضها الفريق.

وحول رؤيته الفنية للفريق وحظوظه في سباق المنافسة قال: من المبكر الحديث عن أي طموحات وأنا أعرف بأن الكرة الاماراتية متطورة وقوية لكني متفائل ببداية جيدة خاصة أنني لست غريبا على دوري الخليج العربي فقد عملت مع ناديي دبا والإمارات لأكثر من 6 مواسم متتالية وبالتالي فانا أستطيع أن أقول بان عوامل نجاحي مع خورفكان ستكون كبيرة نظرا للجو العائلي الذي أعيشه في النادي مع التعاون الكبير من قبل الإدارة ونوعية اللاعبين الجيدة.

من جانبه أكد البرازيلي رافائيل دودو لاعب خورفكان جاهزية فريقه للمواجهة الأولى اليوم وقال: ندرك صعوبة اللقاء أمام فريق يدافع عن اللقب ولديه تاريخ كبير لكننا في المقابل لدينا العزيمة والطموح ولن نكون صيداً سهلاً لأي فريق، تدربنا بشكل جيد خلال الفترة الماضية وتركيزنا كبير بالنسبة لهذه المباراة وهدفنا أن نبدأ الدوري بشكل صحيح حتى نستطيع تحقيق كل طموحاتنا في المنافسة والبقاء.