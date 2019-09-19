باريس سان جيرمان يسحق ريال مدريد بثلاثية نظيفة 

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

سجل ثلاثية العملاق الباريسي آنخيل دي ماريا "هدفين" وتوماس مونييه بالدقائق 14 و33 و91.

تصدر بي إس جي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وتذيل الميرينجي الترتيب بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.

كان أصحاب الأرض الأكثر فاعلية على المرمى، وزار مرمى الملكي بأقل عدد ممكن من الفرص، وصدمه بهدف مبكر سجله دي ماريا بعد تمريرة عرضية من خوان بيرنات.

أما ريال مدريد لم يستغل نجومه النشاط الهجومي الملحوظ في الشوط الأول، حيث هدد جاريث بيل وإيدين هازارد وخاميس رورديجيز الفريق الباريسي بأكثر من محاولة، جاءت جميعها خارج المرمى.

وفي ظل سعي رجال زين الدين زيدان لإدراك التعادل، عاقبهم دي ماريا بهدف ثان بعد توغل إدريسا جايي بالكرة من الجهة اليمنى لتصل لآنخيل الذي سدد بقوة على يسار تيبو كورتوا.

تدارك الضيوف موقفهم بسرعة بعد ثوان من الهدف الثاني، حيث سجل بيل هدفا رائعا بـ"لوب" في شباك كيلور نافاس، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أشارت للمسة يد ضد النجم الويلزي.

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تبدل السيناريو كثيرا في الشوط الثاني، الذي مالت كفته لصالح باريس سان جيرمان بفرص خطيرة ومؤكدة، أولها بتسديدة سارابيا بجوار القائم الأيمن، بينما أهدر دي ماريا هدفا مؤكدا من انفراد تام بسبب رعونته في تسديد الكرة.

رمى توخيل بورقته البديلة الأولى بإشراك تشوبو موتينج مكان إيكاردي بعد مرور ربع ساعة، بينما حل أندير هيريرا مكان ماركينيوس الذي شكا من إصابة، وقبل النهاية بدقيقتين لعب عبدو ديالو مكان سارابيا.

أما زيدان لجأ لسلاح البدلاء بعد مرور 70 دقيقة بإشراك لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش مكان هازارد ورودريجيز ثم حل فينيسيوس جونيور مكان بيل.

إلا أن بدلاء الملكي لم يقدموا الإضافة المطلوبة، بل جاءت الخطورة عبر مهاجمه كريم بنزيما، الذي سجل هدفا ألغاه الهدف بداعي التسلل، وعاد ليهدد المرمى الباريسي بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر.

استغل بي إس جي تهور ضيفه واندفاع هجومي، لينطلق خوان بيرنات بهجمة مرتدة، ويمرر الكرة إلى مونييه ليسجل بسهولة في الشباك الخالية بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

المصدر/ كورة