رياضة | بعد التعادل أمام أتليتكو.. موعد مبارة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل أمام أتليتكو.. موعد مبارة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports 4 HD AR

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس كالتالي :-

في حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع : أليكس ساندرو وجيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وماتيا دي تشيليو

في خط الوسط : بليزماتويدي وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة

في خط الهجوم : كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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