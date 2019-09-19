رياضة | ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في تعادل فريقه مع أتليتكو مدريد؛ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الجولة الأولي في دور المجموعات في دور أبطال أوروبا لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وقدم كريستيانو رونالدو مباراة متوسطة المستوى أمام الروخي بلانكوس؛ حيث أعطي موقع هوسكورد الشهير تقييم 7.00 لنجم ريال مدريد السابق؛ والذي سدد ٣ تسديدات فقط طوال المباراة علي مرمى أوبلاك؛ واثنان منهم كانوا بين الثلاث خشبات.

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وعلي مستوى باقي الإحصائيات فكان عدد لمسات كريستيانو رونالدو في المباراة قرابة ٦٠ لمسة؛ ووصلت نسبة التمرير الصحيح للنجم البرتغالي الي نحو ٩٠ ٪، وهي نسبة مرتفعة للغاية.

وتؤكد الاحصائيات أن رونالدو لم ينجح في الفوز أي صراع هوائي في مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد وهو الأمر الذي يؤكد تفوق خط دفاع أتليتكو مدريد بقيادة سافيتش وخيمينيز على رونالدو تحديدا

يذكر أن يوفنتوس كان قد تعادل أمام أتليتكو مدريد في بداية مشواره في دوري ابطال أوروبا هذا الموسم بنتيجة ٢-٢؛ حيث سجل يوفنتوس الهدف الاول عن طريق كواردادو في الدقيقة ٤٨ وثم سجل ماتويدي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة ٦٥؛ وهذا قبل أن يسجل إتليتكو مدريد الهدف الاول عن طريق سافيتش في الدقيقة ٧٠ وبعدها قتل إتليتكو مدريد رفاق كريستيانو بهدف تعادل قاتل في أخر لحظات المباراة عن طريق هيكتور هيريرا.