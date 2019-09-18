الأربعاء 18 سبتمبر 2019 عاد الأسطورة الأرجنتيني ​دييغو مارادونا​، الأربعاء، لقيادة تمارين ​خيمناسيا لا بلاتا​، بعد أن غاب عن تمرين الثلاثاء لخضوعه لجلسة علاج طبيعي لركبته اليمنى.

وذكر النادي عبر حسابه على "تويتر" "تدرب الفريق الأول على ملعب رقم اثنين تحت قيادة دييغو أرماندو مارادونا وطاقمه الفني". ونشر النادي أربع صور لـ"البيلوسا" يظهر خلالها وهو يعطي بعض التعليمات للاعبين. واستهل مارادونا مسيرته التدريبية مع الفريق الأحد الماضي بخسارة أمام جماهيره على يد ​راسينغ كلوب​ بنتيجة (1-2).

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كانت هذه تفاصيل خبر عودة ماردونا لمهام عمله في خيمناسيا بعد علاجه من إصابة الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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