شكرا لقرائتكم جيمس ينضم لقائمة مصابي يونايتد.. والنادي يجدد عقد ليندلوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الأربعاء إن الفريق سيفتقد جهود دانييل جيمس في مستهل مشواره بدور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بعد أن تعرض الجناح لإصابة مطلع الأسبوع في الفوز على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الويلزي ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم وهو هداف يونايتد مع ماركوس راشفورد لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما انضم إلى زملائه بول بوغبا (المصاب في الكاحل) وأنطوني مارسيال ولوك شو (كلاهما يعاني من إصابة في الفخذ).

وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة على أرضه أمام استانة "تعرض جيمس لإصابة أمام ليستر ولذا لن يشارك. سيغيب بول وأنطوني أيضا. كما أن لوك ليس جاهزا بعد. وعاد ديوغو (دالوت) وكذلك جيسي لينغارد وهي أنباء عظيمة".

وأكد سولشاير أن الحارس سيرجيو روميرو سيشارك بدلا من ديفيد دي خيا الذي وقع عقدا جديدا هذا الأسبوع ليبقى في النادي حتى 2023 على الأقل. وقال سولشاير "وقع ديفيد عقدا جديدا ويتعين علينا الدفع به كثيرا في المباريات".

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وتابع "سيلعب سيرجيو، أثبت انه حارس كبير مع ديفيد ويتعين علينا الحفاظ على جاهزيته للمشاركة في حال غياب ديفيد. حان الوقت للحصول على المزيد من الفرص للعب".

وسيشارك ميسون غرينوود وأكسيل توانزيبي في التشكيلة الأساسية حيث يعتمد سولشاير على اللاعبين الشبان بينما سيشارك لاعب الوسط فريد (26 عاما) أساسيا لأول مرة هذا الموسم بعد أن نزل بديلا في الشوط الثاني في الانتصار 1-صفر على ليستر.

كما أعلن مانشستر يونايتد في وقت لاحق أن السويدي فيكتور ليندلوف وقع عقدا جديدا مع النادي ليبقى في أولد ترافورد حتى يونيو 2024 على الأقل.

وانضم اللاعب الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما إلى يونايتد في 2017 وشارك في 74 مباراة حتى الآن. وهناك بند يسمح بتمديد العقد لعام إضافي. وقال المدرب أولي غونار سولشاير لموقع النادي على الإنترنت "أشعر بسعادة غامرة لأن (ليندلوف) سيبقى مع مانشستر يونايتد. نتطلع جميعا إلى العمل معا لتحقيق النجاح وإعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها".

ويحتل يونايتد حاليا المركز الرابع بعد خمس مباريات في الدوري الممتاز وسيستضيف أستانا في الدوري الأوروبي يوم الخميس.