شاهد.. باريس سان جيرمان يعزز تقدمه أمام ريال مدريد بالهدف الثاني

عزز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تقدمه أمام ضيفه ريال مدريد الأسباني بالهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين في أولي جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. تجمع الفريقين في أولي جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ونجح الأرجنتيني انخيل دي ماريا في تسجيل ثاني أهدافه في اللقاء في الدقيقة 34 من تسديدة قوية علي يسار كورتوا حارس مرمي الميرينجي. شاهد الهدف ..

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