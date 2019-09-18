شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس منذ قليل تشكيل فريقه الرسمي ضد نادي أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ظاهره غريبه في تشكيل يوفنتوس لأول مرة بدوري الأبطال

وشهدت تشكيلة يوفنتوس ظاهرة غريبة لأول مرة في دوري أبطال أوروبا وهي وجود لاعب إيطالي واحد بتشكيل السيدة العجوز وهو ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق.

وكان من المعتاد أن يتواجد على الأقل في تشكيل يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا لاعبين من إيطاليا منذ بداية المباراة.

يذكر أن قائمة هذا الموسم لنادي يوفنتوس لا يوجد بها سوى 8 لاعبين من إيطاليا فقط.

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تشكيل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي.

الهجوم: رونالدو، هيجواين، كوادرادو.