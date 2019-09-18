اخبار الرياضه

ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة مع يوفنتوس في والان مع التفاصيل

أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس منذ قليل تشكيل فريقه الرسمي ضد نادي أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ظاهره غريبه في تشكيل يوفنتوس  لأول مرة بدوري الأبطال

وشهدت تشكيلة يوفنتوس ظاهرة غريبة لأول مرة في دوري أبطال أوروبا وهي وجود لاعب إيطالي واحد بتشكيل السيدة العجوز وهو ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق.

وكان من المعتاد أن يتواجد على الأقل في تشكيل يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا لاعبين من إيطاليا منذ بداية المباراة.

يذكر أن قائمة هذا الموسم لنادي يوفنتوس لا يوجد بها سوى 8 لاعبين من إيطاليا فقط.

Advertisements

تشكيل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا: 

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي.

الهجوم: رونالدو، هيجواين، كوادرادو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا