شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في برشلونة من خطة ريال مدريد للانقضاض على فاتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية عن رغبة نادرى ريال مدريد الموندو ديبورتيفو «الكتالونية، عن رغبة نادرى ريال مدريد الإسبانى، فى خطف موهبة فريق برشلونة أنسو فاتى، خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادى ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تسعى إلى استغلال الشرط الجزائى فى عقد فاتى مع برشلونة والذى يسمح له بالرحيل مقابل 100 مليون يورو، بينما حصل اللاعب الشاب صاحب الـ16 عامًا على مكافأة بعد التجديد تبلغ 700 ألف يورو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة وقع عقد جديد مع اللاعب فى يوليو الماضى، والذى يمتد حتى صيف 2020، مع إمكانية التمديد لموسمين آخرين، ولكن الشرط الجزائى لا يزال يقلق إدارة البارسا خاصة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر.

ووفقًا للعقد الجديد، فإن راتب فاتى سيزيد تدريجيًا فى حالة استمراره بفرق الشباب من 300 ألف يورو فى السنة الأولى إلى 600 ألف يورو فى السنة السادسة، أما فى حالة انضمامه للفريق الأول فى برشلونة، فسيحصل على مليون يورو كراتب فى السنة الأولى، ومليون و250 ألف يورو فى السنة الثانية، ومليون و500 ألف فى السنة الثالثة. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى ريال مدريد يسعون إلى توجيه ضربة موجعة لبرشلونة فى الفترة المقبلة عن طريق خطف الموهبة الشابة من خلال دفع الشرط الجزائى بسهولة. واستغل فاتى غياب ليونيل ميسى ولويس سواريز وعثمان ديمبلى خلال الفترة الأخيرة للإصابة، وأثبت قدراته مع الفريق الأول لبرشلونة من خلال المشاركة وصناعة وإحراز الأهداف بالليجا خاصة فى مواجهة فالنسيا.

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من جهة أخرى، يفكر مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة ومنتخب ألمانيا، فى إنهاء مسيرته على الصعيد الدولى من خلال الاعتزال والابتعاد عن تشكيلة المدرب يواخيم لوف، بسبب اعتماد الأخير على مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ بشكل أساسى.

وأبدى شتيجن، حزنه بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء خلال المباريات الأخيرة للمانشافت، حيث لم يشارك فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسلطت صحيفة بيلد الألمانية، الضوء على قرار شتيجن بالاعتزال الدولى، حيث أكدت أن المنتخب الألمانى سوف يخسر الكثير خلال الفترة المقبلة بسبب ابتعاد حارس مرمى فريق برشلونة، عن الماكينات الألمانية.

وقال شتيجن: بالتأكيد لدىّ شىء أقوله فى هذا الموضوع وهو أنك لا يمكنك أن تعلن عن منافسة ثم تتوقع أن اللاعبين الذين لا يلعبون سيكونون سعداء بهذه المنافسة.

وأضاف حارس الفريق الكتالونى: يجب على مانو ألا يقول شيئا عن مشاعرى، فهذا رأيى الشخصى، واستطرد: عندما ينظر المرء إلى طريقة تصرفى فى السنوات الأخيرة، فعندئذ ستكون هذه التصريحات غير مناسبة.