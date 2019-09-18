شكرا لقرائتكم جوردي ألبا يغيب عن برشلونة لمدة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة إصابة لاعبه جوردي ألبا في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل دون أهداف في ضيافة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما ذكرت تقارير أن الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا سيغيب لحوالي أسبوعين.

وخرج ألبا مصابا في الدقيقة 40 من الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة وشارك سيرجي روبرتو بدلا منه يوم الثلاثاء.

ولم يكشف بيان برشلونة عن فترة غياب ألبا بينما ذكرت صحيفة (آس) أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين ما يعني عدم مشاركته في مباريات ناديه في الدوري الإسباني أمام غرناطة وفياريال وخيتافي.

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ومن المتوقع أن يعود ألبا عندما يلعب برشلونة على أرضه في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان في الثاني من أكتوبر.

وربما تمنح إصابة ألبا الفرصة للظهير الأيسر جونيور فريبو، المنضم من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو (19.88 مليون دولار) هذا الصيف، رغم أنه شارك لمدة تسع دقائق فقط مع الفريق الأول حتى الآن.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري المحلي برصيد سبع نقاط من أربع مباريات.