اسماء السيد - أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء أن لاعبه جوردي ألبا يعاني من إصابة في عضلية فخذه الأيسر تعرض لها خلال لقاء فريقه مع بوروسيا دورتموند الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وسط تقارير صحافية ترجح غيابه لأسبوعين على الأقل.
وأورد النادي الكاتالوني في بيان "أظهرت الفحوص أنه (ألبا) يعاني من إصابة في فخذه الايسر وستحدد عملية شفائه موعد عودته".
وخرج ألبا مصابا أواخر الشوط الأول على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في دورتموند خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.
ورجحت صحيفة "سبورت" الكاتالونية غياب ألبا ما بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ليغيب بالتالي عن مواجهات غرناطة وفياريال وخيتافي في الدوري المحلي.
وسيترقب النادي الكاتالوني ما إذا سيكون الدولي الإسباني جاهزًا لاستضافة إنتر الإيطالي على ملعب "كامب نو" في الجولة الثانية من المسابقة القارية، والتي تقام في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل استضافته لإشبيلية متصدر الليغا في السادس من الشهر ذاته.
وفي غياب ألبا، يتوقع أن يمنح المدرب إرنستو فالفيردي الفرصة للظهير الأيسر جونيور فيربو القادم هذا الصيف من ريال بيتيس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جوردي ألبا تبعده أسبوعين عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.