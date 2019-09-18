إصابة جوردي ألبا تبعده أسبوعين عن برشلونة









اسماء السيد - أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء أن لاعبه جوردي ألبا يعاني من إصابة في عضلية فخذه الأيسر تعرض لها خلال لقاء فريقه مع بوروسيا دورتموند الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وسط تقارير صحافية ترجح غيابه لأسبوعين على الأقل.

وأورد النادي الكاتالوني في بيان "أظهرت الفحوص أنه (ألبا) يعاني من إصابة في فخذه الايسر وستحدد عملية شفائه موعد عودته".

وخرج ألبا مصابا أواخر الشوط الأول على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في دورتموند خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

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ورجحت صحيفة "سبورت" الكاتالونية غياب ألبا ما بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ليغيب بالتالي عن مواجهات غرناطة وفياريال وخيتافي في الدوري المحلي.

وسيترقب النادي الكاتالوني ما إذا سيكون الدولي الإسباني جاهزًا لاستضافة إنتر الإيطالي على ملعب "كامب نو" في الجولة الثانية من المسابقة القارية، والتي تقام في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل استضافته لإشبيلية متصدر الليغا في السادس من الشهر ذاته.

وفي غياب ألبا، يتوقع أن يمنح المدرب إرنستو فالفيردي الفرصة للظهير الأيسر جونيور فيربو القادم هذا الصيف من ريال بيتيس.