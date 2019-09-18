خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية في نهاية المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وادى الثنائي تدريبات الجري حول الملعب تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق. ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته مساء بعد غدٍ الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات بدنية إضافية لثنائي الأهلي في نهاية المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.