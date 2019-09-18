المقاولون يعلق على انتقال أحمد علي إلى بيراميدز

قال المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب أنه لم يحدث خطأ إدارى فى عملية انتقال أحمد عادل لنادى بيراميدز.

وأضاف فى مؤتمر صحفى يعقده الآن فى النادى بحضور عماد النحاس المدير الفنى لنادى المقاولون واللاعبون الجدد أن

نادى المقاولون العرب حزين لأن اللاعب وضع النادى فى موقف حرج وخاصة قبل مباراة النادى مع الأهلى فى نهاية الموسم الماضي.

وتابع: "تصرف احمد علي كان غير محترم، ومن حقه ان يذهب أينما

يريد ، لكن هو لم يصرح بذلك عند تجديده".

وأضاف: "من ساعة ذهابه المنتخب لم يأتي للنادي سوى يوم واحد ثم قام بتفعيل الشرط الجزائي، ورحل لبيراميدز".

وأتم: "لا يوجد شرط جزائي للاعبين المقاولون، ما قيل عن وجود شرط جزائي في عقد ظاهر محمد طاهر غير صحيح، ووكيله كان مصمم على وضع شرط جزائي، لكننا رفضنا".