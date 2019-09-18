رياضة | الحرب تشتعل بين الريال وبرشلونة وليفربول لضم الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب تشتعل بين الريال وبرشلونة وليفربول لضم الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد تحديد أهدافه بخصوص الصفقات التي ينوي إبرامها خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم، حيث يستهدف النادي الملكي، التحرك في أكثر من اتجاه لحسم بعض الصفقات النارية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي ريال مدريد يستهدف الدخول في مفاوضات لخطف هدف برشلونة الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع الدولي الاسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم، حيث يحظي اللاعب الشاب بإعجاب مسؤولي النادي الملكي والفرنسي زين الدين زيدان بشكل كبير.

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واشارت الصحيفة الانجليزية أن ريال مدريد سوف يواجه منافسة شرسة مع ناديي برشلونة وليفربول لضم اللاعب الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي برشلونة في الحصول على خدمات "رويز"، ويعمل بقوة من أجل حسم الصفقة، بينما يهتم نادي ليفربول أيضًا بالتعاقد مع اللاعب الشاب خلال سوق الإنتقالا الصيفية الحالية، وطلب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من إدارة ناديه التحرك لضم اللاعب، مما يشعل الصراع بين الأندية الثلاث الصيف المقبل.

وأشارت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي يرغب في الحصول على 60 مليون يورو للموافقة علي رحيل فابيان رويز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث سبق ورفض عدة عروض من النادي الملكي وبرشلونة، لانها لم ترضي طموحات النادي ولا تناسب المكاسب التي يسعي لتحقيقها من وراء بيع اللاعب.