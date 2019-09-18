شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعو مؤمن زكريا رسميا لحضور السوبر المصرى لتكريمه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه اتحاد الكرة، بصفة رسمية الدعوة لمؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي و الزمالك في الثامنة مساء الجمعة لتكريمه بعد إصابة اللاعب مؤخرا.

ويغيب مؤمن زكريا عن المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بسبب الإصابة ومن المقرر أن يتوجه اللاعب غدا إلى ألمانيا للكشف لدي أحد الأطباء المتخصصين.

وعقد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، جلسة مع مؤمن زكريا تم مطالبته خلالها بالحضور لملعب برج العرب يوم الجمعة، والتواجد فى مباراة السوبر المصري للتكريم.

وأكد مؤمن زكريا للمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه سيدرس أمر حضور السوبر المصري مع النادي الأهلي و الطبيب المعالج له فى ألمانيا لمعرفة إمكانية تأجيل سفره وحضور اللقاء المنتظر.