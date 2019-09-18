رياضة | قبل مباراة ريال مدريد.. توخيل يتسلح بجنود الظلام والحرس القديم لتعويض غياب الثلاثي الناري

وقبل المباراة لا توجد أي مخاوف لدى الفريق الباريسي بشأن الوصول إلى الدور ثمن النهائي بعد أن أوقعتهم القرعة بجانب الريال مع جالطة سراي التركي وكلوب بروج الروماني وهي المجموعة التي تبدو سهلة نسبياً وما يمكن النظر إليه صدارة المجموعة لتقليل نسبة الوقوع مع أندية كبرى في ثمن النهائي.

ويخوض الفريق الفرنسي مباراة اليوم محروماً من بعض العناصر على رأسها كافاني ونيمار ومبابي وعلى الرغم من أن تلك الانباء قد تكون سعيدة لأنصار الفريق الملكي إلى أنها تتضمن وجود بعض المخاوف بسبب دكة البدلاء التي دائماً ما حملت ذكريات مؤلمة للمرينجي.

المشاعر المتقلبة والمتضاربة

حينما يشارك لاعب بديل على حساب نجم متوهج فإن مشاعره تكون متضاربة حيث يرغب في الظهور بأقوى أداء يمتلكه للتأكيد على مكانته ومحاولة الحصول على فرصة ذهبية للمشاركة أساسية والمأزق أن لا يؤدي بالصورة المطلوبة ويبقى جليس لدكة البدلاء.

إنتقام الأرجنتيني انخيل دي ماريا

يدخل دي ماريا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية من أجل التأكيد على مكانته وهو الذي رحل من الريال في صيف العام 2014 على الرغم من أنه كان واحد من اللاعبين المشاركين في فوز الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

وجاء إستغناء إدارة الملكي عن اللاعب بسبب حاجتهم إلى توفير بعض الأموال الضخمة لتغطية قيمة صفقة إنتقال الكولومبي خاميس رودريجيز وقتها بعد أن توج بجائزة هداف كأس العالم وفق ما صرح به دي ماريا بعد رحيله.