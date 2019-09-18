رياضة | قبل مباراة ريال مدريد.. توخيل يتسلح بجنود الظلام والحرس القديم لتعويض غياب الثلاثي الناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراة ريال مدريد.. توخيل يتسلح بجنود الظلام والحرس القديم لتعويض غياب الثلاثي الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقبل المباراة لا توجد أي مخاوف لدى الفريق الباريسي بشأن الوصول إلى الدور ثمن النهائي بعد أن أوقعتهم القرعة بجانب الريال مع جالطة سراي التركي وكلوب بروج الروماني وهي المجموعة التي تبدو سهلة نسبياً وما يمكن النظر إليه صدارة المجموعة لتقليل نسبة الوقوع مع أندية كبرى في ثمن النهائي.
ويخوض الفريق الفرنسي مباراة اليوم محروماً من بعض العناصر على رأسها كافاني ونيمار ومبابي وعلى الرغم من أن تلك الانباء قد تكون سعيدة لأنصار الفريق الملكي إلى أنها تتضمن وجود بعض المخاوف بسبب دكة البدلاء التي دائماً ما حملت ذكريات مؤلمة للمرينجي.
المشاعر المتقلبة والمتضاربة
حينما يشارك لاعب بديل على حساب نجم متوهج فإن مشاعره تكون متضاربة حيث يرغب في الظهور بأقوى أداء يمتلكه للتأكيد على مكانته ومحاولة الحصول على فرصة ذهبية للمشاركة أساسية والمأزق أن لا يؤدي بالصورة المطلوبة ويبقى جليس لدكة البدلاء.
إنتقام الأرجنتيني انخيل دي ماريا
يدخل دي ماريا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية من أجل التأكيد على مكانته وهو الذي رحل من الريال في صيف العام 2014 على الرغم من أنه كان واحد من اللاعبين المشاركين في فوز الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.
وجاء إستغناء إدارة الملكي عن اللاعب بسبب حاجتهم إلى توفير بعض الأموال الضخمة لتغطية قيمة صفقة إنتقال الكولومبي خاميس رودريجيز وقتها بعد أن توج بجائزة هداف كأس العالم وفق ما صرح به دي ماريا بعد رحيله.
ومن المنتظر أن يشارك دي ماريا أساسياً اليوم الأربعاء ليكون أمامه فرصة كبيرة لمواجهة خاميس والرد عليه خاصةً وأنه المتسبب الأول والأخير في طرده خارج أسوار ملعب سانتياجو بيرنابيو والإستقرار في حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.
خبرة سارابيا ضد الريال
لم يكن بابلو سارابيا من الأسماء التي تهافتت عليها الأندية الكبرى في أوروبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لكنه يعتبر واحد من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها المدير الفني الألماني توماس توخيل لتقوية مقاعد البدلاء.
ووضعت الظروف توخيل اليوم في وضع إجباري يتطلب الدفع باللاعب في التشكيلة الأساسية بسبب غياب عدد كبير من الأجنحة الهجومية في الفريق ومن المرجح أن يستفيد به المدرب خاصةً وأنه يمتلك خبرة كبيرة ضد الملكي ريال مدريد.
وسبق أن واجه سارابيا الفريق الأبيض أربعة عشر مرة ونجح في إسقاطهم الموسم الماضي رفقة الفريق الأندلسي نادي إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم ويطمح توخيل في أن يكرر فعلته اليوم.
صديق الأمس عدو اليوم
وبعيداً عن الغيابات التي ضربت باريس سان جيرمان والتي من الممكن أن تؤثر سلباً على الفريق الفرنسي إلا أنه يوجد أمر آخر إيجابي يخيف الملكيين وهو الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والذي تم تهميشه بصورة كبيرة في النادي الملكي منذ الموسم الماضي.
ومع قدوم تيبوا كورتوا من نادي تشيلسي الإنجليزي وجد نافاس نفسه إحتياطياً ليقرر الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية صوب حديقة الأمراء وهو الذي كتب رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر باللغتين الإسبانية والفرنسية مفادها أنه سيحقق الفوز على الريال.
فهل تنجح جنود الظلام في مساعدة توخيل على تحقيق الفوز أم سيكون للريال رأي آخر ؟