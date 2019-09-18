رياضة | باستثناء أزارو.. الأجانب "شاهد ماشفش حاجة" في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستثناء أزارو.. الأجانب "شاهد ماشفش حاجة" في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك مساء الجمعة القادم الموافق 20 سبتمبر الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن نهائي النسخة رقم 16 من بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017 – 2018.

أقيمت 15 نسخة لبطولة كأس السوبر المصري منذ انطلاقها للمرة الأولي عام 2001 وحتي الآن، بينما تم إلغاء البطولة عامي 2011، 2013 بسبب ظروف البلاد السياسية، ويعتبر نادي الزمالك أول بطل للسوبر، بينما الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب.

يمتلك المحترفون الأجانب سجلًا مخيبًا في مباريات السوبر المصري، حيث لم يترك أي لاعب أجنبي سواء في "القطبين" أو الأندية الأخرى التي شاركت بالبطولة أي بصمة واضحة، باستثناء المغربي وليد أزارو والذي يمتلك رقمًا خاصًا في البطولة المحلية.

وليد أزارو في السوبر المصري

يعد المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي سجل أهدافًا في تاريخ بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها عام 2001.

وسجل "أزارو" هدف الفوز للأهلي في شباك المصري في النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت يوم 12 يناير لعام 2018، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 1-0، وجاء هدف المهاجم المغربي في الدقيقة 101 من زمن اللقاء بعدما سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة.

وليد أزارو يغيب عن السوبر

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لن يستطيع وليد أزارو مهاجم الأهلي اللحاق بمباراة فريقه ضد الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة القادم، وذلك بسبب إصابته بالركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان أزارو قد غاب عن مباراة الاهلي ضد كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 2-0.

أجانب بلا بصمة في السوبر المصري

شهدت مباريات السوبر المصري منذ انطلاق البطولة عام 2001 مشاركة العديد من النجوم الأجانب، ولكن لم يكن لهم بصمة باستثناء هدف وليد أزارو في شباك المصري بالنسخة الماضية للبطولة، ومن أبرز المحترفين الأجانب الذين شاركوا بالسوبر:

الأهلي: جيلبرتو – فلافيو – فرانسيس دي فوركي – جونيور أجايي – دومينيك – جون أنطوي – انيس بوجلبان – ماليك إيفونا – وليد أزارو – أوسو كونان – صلاح الدين سعيد

الزمالك: جونيور أجوجو – ريكاردو – معروف يوسف – عبد الله سيسيه – محمد كوفي – ستانلي

بينما شارك الثنائي مانو وديفونيه مع إنبي، ولعب روبرت أكوري مع المقاولون، ودافع نداي لامارا عن قميص حرس الحدود، وشارك صامويل جونسون مع الإسماعيلي، ويوسف اوتارا وكوفي مع المصري البورسعيدي.