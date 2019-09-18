شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يربك حسابات فالفيردي والان مع التفاصيل

تعرض النجم الإسباني جوردي ألبا، لإصابة عضلية في ساقه اليسرى، خلال مشاركته رفقة فريقه برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

جوردي ألبا يضع فالفيردي في ورطة

Advertisements

وكشفت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، عن مدة غياب اللاعب عن المشاركة رفقة فريقه، حيث سيغيب لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، وبالتالي سيغيب المدافع الأيسر عن مباراتي غرناطة وفياريال، وعلى الأرجح خيتافي، على أن يعود قبل الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لمواجهة إنتر ميلان، والمقرر إقامتها يوم 2 أكتوبر، على ملعب كامب نو.

ميسي يظهر مع برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى رفقة فريقه برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، وذلك بعدما تعافى من الإصابة العضلية التي لحقت به، في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، إلا أن حضور ليو لم يشفع لبرشلونة في خطف الثلاثة نقاط، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .