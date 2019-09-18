شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عبد الله هلال البحريني المشارك في دوري أبطال أوروبا؟ والان مع التفاصيل

ظهر النجم البحريني عبدالله هلال رفقة فريقه سلافيا براج ضد إنترميلان، مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ملعب سان سيرو، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

عبدالله هلال يدون إسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا ضد إنتر

أصبح عبدالله أول لاعب خليجي يشارك في البطولة ذات الأذنين، وذلك بعدما دخل بديلًا ضد إنتر في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، ليدون إسمه في تاريخ البطولة الأغلى أوروبيًا.

عبدالله هلال..من بطل دوري الدرجة الثانية إلى تاريخ دوري أبطال أوروبا ضد إنتر

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يمتاز المهاجم الخليجي ذو الـ26 عامًا، بالطول الفارع، حيث يبلغ طوله 194 سم، وبدأ مسيرته في نادي الرفاع الشرقي، قبل أن يقود الفريق للفوز بدوري الدرجة الثانية البحريني موسم 2014، قبل أن يحقق لقب كأس الملك والسوبر في نفس العام، لينتقل إلى المحرق معارًا ويحقق الدوري موسم 2017-2018.

فيما بدأ اللاعب تجربة الأختراف عندما انضم لنادي بوهيميانز التشيكي، على سبيل الإعارة، لينجح في تشكيل 5 أهداف وصناعة 6 أخرين، في 29 مباراة، حيث كانت انطلاقته الخارجية أمام نادي بريبرام، في المباراة التي شارك خلالها في الدقيقة 65، قبل أن ينجح في احراز هدف وصناعة أخر، ليلفت أنظار سلافيا براج التشيكي، والذي قرر مسؤولوه التعاقد مع اللاعب في يناير، علي ان يكمل الموسم مع فريق بوهيميانز قبل ان ينتقل مطلع الموسم الحالي لسلافيا براج بصورة نهائية حيث شارك في 9 مباريات صنع خلالهم هدف وحيد.

عبدالله هلال يقود أحلام البحرين في تصفيات المونديال

وعلى صعيد أخر، يحمل عبدالله هلال أمام الشعب البحريني في قيادة منتخب بلادهم خلال تصفيات كأس العالم المقرر إقامته في قطر2022، كما شارك في الفوز الأخير للبحرين على كمبوديا في التصفيات المؤهلة للبطولة .

وكان عبدالله هلال قد بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب البحريني عام 2012، لينجح في تسجيل 5 أهداف خلال 48 مباراة، كما حمل شارة القيادة ضد منتخب تركمنستان بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أسيا، التي أقيمت مطلع الموسم الحالي.