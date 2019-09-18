شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو»: لا أطارد الأرقام القياسية هي تطاردني.. ولا أثق سوى في 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أنه مهووس بالفوز، موضحًا أنه يشعر بالفخر حين يصفه البعض باللاعب الأفضل.

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وفي حواره مع برنامج «صباح الخير بريطانيا»، قال اللاعب: «لديّ هوس بالفوز وأعمل من أجله، الأرقام القياسية هي جزء مني، أنا لا أطاردها هي تطاردني. أنا مدمن للفوز ولا أعتقد أن هذا شيء سيئ، هو يشجعني، إذا كان هناك شيء لا يشجعك فعليك التوقف عن فعله، في النهاية تأتي الأرقام القياسية بشكل طبيعي».

وتحدث اللاعب عن شعوره حين تمدحه الجماهير: «من اللطيف أن يقدر الناس عملي، حين يقولون لي إنني الأفضل أشعر بالفخر، إنها حقيقة أنني جيد، ولكن أفضل شيء امتلكه هو عقلي، الأرقام لا تكذب في السنوات الـ 15 الأخيرة، أحافظ تقريبًا على المستوى نفسه وأهم شيء هو المجهود والالتزام والعمل الشاق، الموهبة لا تظهر إذا لم تلزم نفسك 100% لن تصل إلى المستوى الذي تريده».

وأفصح «رونالدو» عن ثقته في عدد قليل جدًا من الأشخاص فقط، قائلًا: «أنا أثق فقط في 4 أشخاص، هذا يكفيني».