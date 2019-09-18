شكرا لقرائتكم مصير عودة الجماهير للقسم الثاني يتحدد عقب مباراة السوبر المحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني أنه سيتم تحديد موقف الجماهير للقسم الثاني عقب مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبلة بين الأهلي و الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية وأيضا عقب انطلاق الدوري الممتاز المقرر له السبت المقبل.
تسحب لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، قرعة المسابقة في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية.
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