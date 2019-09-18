شكرا لقرائتكم مصير عودة الجماهير للقسم الثاني يتحدد عقب مباراة السوبر المحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني أن عودة الجماهير لمبارايات دوري المظاليم للموسم الجديد لم تحدد بعد والقرار في يد مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وأضاف رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني أنه سيتم تحديد موقف الجماهير للقسم الثاني عقب مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبلة بين الأهلي و الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية وأيضا عقب انطلاق الدوري الممتاز المقرر له السبت المقبل. فيما يدرس اتحاد الكرة إنشاء لائحة خاصة لعقوبات القسم الثاني للدوري مختلفة عن لائحة الدوري الممتاز،بحسب ما قاله جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة. وأضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية أن هناك دراسة تجري لتسويق دوري القسم الثاني من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة من أجل بيع الدوري وإفادة الأندية منه. Advertisements تسحب لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، قرعة المسابقة في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية.

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