إحالة محمد النني إلى مجلس تأديب اللاعبين

الموجز
كشف الاتحاد التركي لكرة القدم، عن إحالة المصري محمد النني لاعب نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين، بعد واقعة طرده في مواجهة غازي شهير بالدوري المحلي.
وقال بيان رسمي أصدره الاتحاد التركي:
بحسب المادة رقم 43 من لائحة عقوبات المسابقات المحلية، تقرر إحالة اللاعب المصري إلى مجلس التأديب.
وأكد البيان أن النني قام بـ"سلوك ممنوع" خلال مباراة بيشكتاش ضد غازي شهير، وهو ما يستلزم إحالته إلى مجلس التأديب لإتخاذ قرار مناسب.
الجدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.
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