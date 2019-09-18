كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل السيدة العجوز مباراة اليوم بقائمة من الإصابات أبرزها جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا ودانيلو ودى تشيليو وكيلينى.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس كالتالي..

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في حراسة المرمى : وجيتش تشيزني

في خط الدفاع : خوان كوادرادو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، دانيلو.

في خط الوسط : رودريجو بينتانكور، بليز ماتويدي، فيديريكو بيرنارديسكي، ميرالم بيانيتش.

في خط الهجوم : جونزالو هيجوايين، كريستيانو رونالدو.