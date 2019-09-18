يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وباريسسان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
يعاني الريال من كثرة الغيابات، قبل انطلاق المباراة وفي المقدمة ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش، ومارسيلو، وإيسكو، وفيديريكوفالفيردى، وسيرجيو راموس، وناتشو.
وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالآتي..
في حراسة المرمي : تيبو كورتوا.
في خط الدفاع : فيرلاند ميندي، إيدر ميليتاو، رافائيل فاران، داني كارفاخال.
في خط الوسط : توني كروس، كاسيميرو، خيمس رودريجيز.
في خط الهجوم : إيدين هازارد، كريم بنزيما، جاريث بيل.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.