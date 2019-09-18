هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باريس سان جيرمان

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وباريس

سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يعاني الريال من كثرة الغيابات، قبل انطلاق المباراة وفي المقدمة ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش، ومارسيلو، وإيسكو، وفيديريكو

فالفيردى، وسيرجيو راموس، وناتشو.

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالآتي..

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في حراسة المرمي : تيبو كورتوا.

في خط الدفاع : فيرلاند ميندي، إيدر ميليتاو، رافائيل فاران، داني كارفاخال.

في خط الوسط : توني كروس، كاسيميرو، خيمس رودريجيز.

في خط الهجوم : إيدين هازارد، كريم بنزيما، جاريث بيل.