رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض القنوات الفضائية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في نقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والتي تجمع الفريقان اليوم الاربعاء على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على القنوات المجانية التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى أبرز التصريحات التي أدلى بها الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي باريس سان جيرمان قبل موقعة الريال الصعبة.

قنوات مجانية تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد على الهواء مباشرةً

وجاءت القنوات الناقلة للمباراة على النحو التالي :-

Arena Sport 2

beIN SPORTS HD 1

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Voetbal

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD

DAZN 1 HD

Eleven Sports 2 HD Portugal

كما يمكن لزوار موقع " الخليج 365 " الكرام مشاهدة المباراة على الهواء مباشرةً عبر روابط البث المباشر التي نوفرها لكم قبل بداية المباراة مباشرةً بجودات متعددة لمضان عدم توقف البث في أي وقت بالإضافة إلى أن تلك القنوات تنقل المباراة بتعليق عربي.

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توخيل يثني على قوة بنزيما ومشاكل زيدان

وقبل المباراة أبدى توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يثق تمام الثقة في فريقه على الرغم من النقص العددي الذي يعانيه قبل المواجهة المرتقبة والتي تجمعه ببطل أوروبا القياسي في الجولة الأفتتاحية لأعرق المسابقات الأوروبية.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أنه يجب على الفريق أن يتحلى بالهدوء على الرغم من أننا لا نتوفر على عدد كافي من اللاعبين لكن الريال في الوقت ذاته يعاني من نفس المشكلة المتمثلة في النقص العددي.

وأضاف " ثقتي في اللاعبين كبيرة للغاية خاصةً أننا حققنا الفوز في خمسة مباريات من أصل ستة خضناها حتى الآن بالإضافة إلى الرقم المميز الذي حققناه المتمثل في الخروج بشباك نظيفة في أربعة لقاءات وهو الأأمر الذي يمنحنا الثقة في أنفسنا.

وإنتقل بالحديث إلى التحدي الكبير الذي ينتظر لاعبيه خاصةً أن تلك المباراة فرصة لإظهار القوة التي يتوفر عليها الشباب والهدف هو ان نخرج فائزين من المباراة والتركيز في كل مباراة على حدة وسنرى ما سيحدث اليوم وما يمكن أن نفعله.

وإختتم كلامه بالحديث عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وأكد أنه واحد من أكثر اللاعبين الذين لا يحصلون على حقهم بصورة كافية فهو من طراز فريد وأصابني بالدهشة أثناء متابعتي لمباراة ليفانتي ويجيد فنون المهاجم الصريح ورأس الحربة المتأخر.