شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو في ورطة قبل مباراة توتنهام ضد أوليمبياكوس والان مع التفاصيل

يستعد ملعب كارايسكاكيس لاستضافة مباراة توتنهاو ضد أوليمبياكوس، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

بوكيتينو ييفقد أبرز نجومه قبل مباراة توتنهام ضد أوليمبياكوس

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه بعد الخسارة في وانداميتروبوليتانو ضد ليفربول في نهائي النسخة الماضية، يعود توتنهام ضد أوليمبياكوس، من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق .

وأشار ماوريسيو بوكيتينو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام ضد أوليمبياكوس: "يجب أن نلعب على أفضل مستوى لدينا للتغلب على فريق مثل أولمبياكوس، تكتيكيا ستكون مباراة صعبة".

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وأوضحت الصحيفة المذكورة أعلاه، أنه ستكون هناك غيابات بالجملة في صفوف توتنهام ضد أوليمبياكوس، حيث سيغيب كلًا من لوسيلسو، فويث، سيسجنون، دافينسون سانشيز عن المباراة بداعي الإصابة .

مارتينيز يتوعد بوكيتينو قبل مباراة توتنهام ضد أوليمبياكوس

وقال مارتينز ، المدير الفني للفريق اليوناني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام ضد أوليمبياكوس :"يجب أن نهاجم ونظهر قوتنا فنحن نلعب ضد فريق عظيم".

وعلى صعيد أخر، سيتواجه كلًا من بايرن ميوينخ الألماني ضد نظيره النجم الأحمر، في المباراة الثانية من الجولة الأولى من نفس المجموعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .