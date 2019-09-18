شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز وصفقات اللحظات الاخيرة والان مع التفاصيل

أعلن نادي بيراميدز المصري ضم صفقة جديدة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد المحلي بضم اللاعب التونسي عمر لعيوني قادما من صفوف بودو جليمت النرويجي.

وأكد ممدوح عيد في بيان رسمي أنه سعيد بالتعاقد مع هذا اللاعب الذي سيلبي طموحات النادي بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات مؤكدا أن لعيوني يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع الدوري المصري موضحًا أن اللاعب يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل إحداث طفرة للنادي.

ووقع أفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي، مع بيراميدز، بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، حيث تعد صفقة قوية بعدما انضم اللاعب للمنتخب التونسي في معسكره الأخير بشهر سبتمبر الجاري وتألق مع نسور قرطاج.

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ولد لعيوني عام 1992 بالسويد من أب تونسي ومن أم سويدية، ويبلغ من العمر 27 عاما، ويلعب في مركز المهاجم الصريح.

وسجل لعيوني 10 أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب 8 تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في 20 مباراة خلال النصف الأول من الدوري، كما يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

ونجح عمر لعيوني في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق بودو جليمت.