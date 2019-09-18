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يافع ذو تسعة عشرعامًا يتفوق على رونالدو وميسي أوروبيًا

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تمكن النجم النيرويجي الشاب ايرلينج هالاند من قيادة فريقه ريد بول سالزبوج، من الفوز على نظيره جينك بسداسية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة

ايرلينج هالاند يتفوق على رونالدو وميسي

استطاع ايرلينج هالاند أن سجل ثلاثية من الأهداف "هاتريك" خلال مباراة سالزبورج ضد جينك، حيث لم يستغرف سوى دقيقتين لتسجيل أولى أهداف اللقاء، قبل أن يسجل الثاني في الدقيقة 36، واختتم الشوط الأول بهدف ثالث في الدقيقة 44 . 

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وبتسجيله هاتريك في شوط واحد فقط، وهو أمر لم يحققه أحد على الإطلاق، تفوق النجم اليافع ذو التسعة عشر عامًا على رونالدو وميسي شريكي عرش كرة القدم خلال العقد الأخير، حيث فشل أي منهما في تسجيل هاتريك خلال شوط واحد في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالرغم من احتكارهما للأرقام القياسية للبطولة . 

يتعثر ورونالدو ينتظر مواجهة صعبة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

وعلى صعيد أخر، سقط ميسي وفريقه ضد بوروسيا دورتموند، بعدما حسم التعادل نتيجة المباراة، والتي شهدت الظهور الأول للبرغوث الأرجنتيني في الموسم الجديد، فيما ينتظر مواجهة من العيار الثقيل، عندما يقود فريقه يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب وانداميتروبوليتانو، معقل الروخيبلانكوس.

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