تعرف على مواعيد مباريات اليوم "أربعاء الأبطال" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: دوري أبطال أوروبا 09:00 ـ باريس سان جيرمان VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 09:00 ـ شاختار دونتسك VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD Advertisements 09:00 ـ أتليتكو مدريد VS يوفنينتوس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3HD 09:00 ـ باير ليفركوزن VS لوكوموتيف موسكو ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 09:00 ـ بايرن ميونيخ VS ريد ستار بلجراد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5HD 06:55 - أوليمبياكوس VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 09:00 ـ دينامو زغرب VS أتالانتا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 7 HD 06:55 ـ كلوب بروج VS جالاتا سراي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD

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