شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يُسدد المستحقات المتأخرة لـ16 لاعبًا قبل قيد "ميسى" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى المصري، أزمة المستحقات المتأخرة لـ16 لاعبًا سابقًا فى الفريق البورسعيدى قبل غلق باب القيد الصيفى مساء أمس الثلاثاء، واشترط اتحاد الكرة على المصرى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الـ16 قبل قيد أحمد عادل "ميسى" لاعب الزمالك السابق الذى وقع للمصرى مؤخرًا.

وأنهى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى بقيادة ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع أحمد عادل الشهير بـ"ميسي" لاعب الزمالك السابق بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالى 2020/2019، وحتى نهاية موسم 2022/2021.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصرى فى حضور عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى وعضو لجنة التعاقدات والذى أكد أن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذى يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب جاء بناءً على رغبة ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى والذى قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التى تولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للزمالك الموسم قبل الماضى، مشيرًا أن اللاعب سيكون إضافة قوية لصفوف المصرى الذى يسعى جاهدًا للمنافسة بقوة على كل البطولات التى يشارك بها خلال الموسم الحالي.