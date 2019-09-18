رياضة | ريال مدريد يُجهز لضم الصفقة الكبري.. تفاصيل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُجهز لضم الصفقة الكبري.. تفاصيل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرض مغري لإقناع الفرنسي كيليان مبابي نجم سان جيرمان بالانضمام إلى الملكي في الموسم المقبل.

وأكد موقع ليو سبورت الفرنسي أن ريال مدريد سيبذل كل الطرق من أجل إقناع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ريال مدريد يستعد لتجهيز عقداً خرافياً من أجل ضم مبابي ومنحه راتباً مغريا تبلغ قيمته 35 مليون يورو سنوياً بالإضافة إلى 5 ملايين يورو وسيكون هذا العرض بمثابة إغراء كبير للاعب للانضمام إلى الملكي.

Advertisements

وأكد الموقع الفرنسي أن صفقة مبابي ستكلف خزائن ريال مدريد حوالي 225 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو كمكافآت وحوافز لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان النجم الفرنسي كليان مبابي وجه لمنافسيه رسالة تفيد بأن عودته للملاعب باتت قريبة عن طريق نشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.

وحذر النجم الفرنسي كيليان مبابي من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة، حيث سيواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان من المتوقع ألا يتدرب مبابي مع باقي المجموعة حتى الأسبوع الماضي باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.